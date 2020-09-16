تسعى شركات السيارات العالمية العملاقة منذ خمسينيات القرن الماضي، إلى إطلاق السيارات ذاتية القيادة، القادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري، فمن دولة إلى أخرى تعددت التجارب لإطلاق السيارات ذاتية القيادة والبدء في استخدامها رسميا في الشوارع.

وبالرغم من ظهور أول سيارة ذاتية القيادة حقيقية، في ثمانينيات القرن الماضي، لكن المركبات المصرح لها بالسير في الطرقات العامة، حتى الآن، ليست ذاتية القيادة تمامًا، فتصنيع واستخدام السيارات ذاتية القيادة يواجه عقبات وتحديات تقنية عديدة.

لكن شركة "ريسيرش أند ماركتس" الأيرلندية، المتخصصة في ربط شركات السيارات العالمية برؤى السوق والتحليلات، نشرت مقالاً جديداً عن صناعة السيارات ذاتية القيادة بعنوان "سيارات ذاتية القيادة على الطريق بحلول العام المقبل"، يناقش احتمال بدء استخدام السيارات ذاتية القيادة على الطرق بحلول عام 2021.

ونقل موقع الشركة عن شركة مرسيدس بنز الألمانية، أنها تعتزم إدراج تكنولوجيا القيادة الذاتية في المستوى الثالث من فئة "S 2021" الجديدة، ولكنها في انتظار موافقة الحكومة، وأنه عند الإطلاق ستتميز الفئة S بالتحكم في ثبات السرعة مع الثبات وقدرات تغيير المسار تلقائيًا من خلال تقنية المستوى 3 التي تم طرحها.

ووفقا لمجلة "بادي شوب بيزنس"، يعني التحكم الذاتي من المستوى 3 أن السيارة مزودة بأجهزة استشعار وخرائط تسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة لفترة طويلة، إذ تقول مرسيدس إن التكنولوجيا ستسمح للسائقين بأن يكونوا قادرين على ترك السيطرة للسيارة بسرعات تصل إلى 37 ميلًا في الساعة.

وتعمل الشركة حاليًا مع الحكومة الألمانية؛ لإنشاء إطار تنظيمي للقيادة الذاتية على الطرق العامة وتأمل أن تتم الموافقة على التكنولوجيا بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

أما شركة تيسلا موتورز الأمريكية فقد خطت هي أيضا خطوة أخرى نحو هدفها المتمثل في تحقيق القيادة الذاتية بنسبة 100٪ بحلول نهاية عام 2020، إذ سيمكن تحديث البرنامج الجديد لنظام "تيسلا أوتو بايلوت" سيارات العلامة الأمريكية من التعرف على إشارات السرعة وضبط سرعتها تلقائيًا.

بينما تنوي شركة جنرال موتورز الأمريكية متعددة الجنسيات، والتي تعتبر ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، طرح ميزة Super Cruise، التي تهدف للقيادة بدون استخدام اليدين، في 22 مركبة بحلول عام 2023.