محافظ الدقهلية: زيادة التخفيض لـ45% للتصالح في مخالفات البناء

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة رفعت نسبة التخفيض على التصالح في مخالفات البناء من 20 إلى 45%، مشيرًا إلى فتح المجمعات القروية والمدراس، لتلقي طلبات التصالح، تسهيلًا على المواطنين.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن نسبة التصالح وصلت إلى 70% من إجمالي المخالفات التي تم رصدها بالمحافظة، متابعًا: «الدولة مش محتاجة فلوس نهائيا».

وناشد الأهالي الاستفادة من التخفيض في الفترة المتبقية، مضيفًا أن المحافظة تقدم تخفيضًا بنسبة 25% حال دفع قيمة التصالح نقديًا بالكامل.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أنه أعطى تعليمات بالعمل أيام الإجازات، مؤكدًا أن الجميع مستفيد من التخفيض.