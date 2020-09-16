 محافظ الدقهلية: زيادة التخفيض لـ45% للتصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 4:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية: زيادة التخفيض لـ45% للتصالح في مخالفات البناء

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
-نعمان سمير أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:35 ص

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة رفعت نسبة التخفيض على التصالح في مخالفات البناء من 20 إلى 45%، مشيرًا إلى فتح المجمعات القروية والمدراس، لتلقي طلبات التصالح، تسهيلًا على المواطنين.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن نسبة التصالح وصلت إلى 70% من إجمالي المخالفات التي تم رصدها بالمحافظة، متابعًا: «الدولة مش محتاجة فلوس نهائيا».

وناشد الأهالي الاستفادة من التخفيض في الفترة المتبقية، مضيفًا أن المحافظة تقدم تخفيضًا بنسبة 25% حال دفع قيمة التصالح نقديًا بالكامل.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أنه أعطى تعليمات بالعمل أيام الإجازات، مؤكدًا أن الجميع مستفيد من التخفيض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك