الولايات المتحدة: التحالف مع اليابان يدعم السلام والازدهار الإقليمي والدولي

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أكدت الولايات المتحدة، أن تحالفها مع اليابان يعد حجر الزاوية لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الحرة المطلة على المحيطين الهندي والهادئ ولدعم نظام دولي مستقر.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاءـ في سياق تهنئته ليوشيهيدي سوجا على انتخابه رئيسا لوزراء اليابان ـ إن واشنطن تتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الجديد في دعم التحالف بين البلدين كقوة تتسم بالشفافية والمساءلة وتحقق الانفتاح والرخاء للمنطقة وحول العالم.

كما أعرب بومبيو عن تهنئته لتوشيميتسو موتيجي لاستمراره وزيرا لخارجية اليابان، ووجه الشكر لرئيس الوزراء الياباني السابق آبي على عمله لتعزيز التحالف بين البلدين ودعم القيم المشتركة للشعبين الأمريكي والياباني.