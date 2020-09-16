مبعوث أممي يبحث مع حماس في غزة تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الأربعاء، مباحثات مع قيادة حركة حماس بشأن تطورات الأوضاع في غزة وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

وصرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، للصحفيين في غزة، بأن مباحثات ميلادينوف مع قيادة الحركة تناولت جهود الأمم المتحدة للتخفيف من أزمات القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما.

وأكد القانوع، على مسؤولية الأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الإنسانية وإنهاء معاناة زهاء مليوني نسمة يقطنون القطاع.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي عقب إطلاق فصائل فلسطينية في غزة الليلة الماضية قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل التي ردت بشن سلسلة غارات لم تسفر عن وقوع إصابات.