نقابة عمالية إيطالية تعقد اتفاقا مثيرا للجدل مع شركات توصيل الطعام

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أعلنت نقابة عمالية إيطالية اليوم الأربعاء تحقيق انتصار "عظيم" بعد توقيع اتفاق مع شركات توصيل الطعام يضمن أجورا أعلى، إلى جانب بعض الحقوق الإضافية للعمال.

وقالت نقابة "يو.جي.إل" العمالية عن اتفاقها مع اتحاد شركات خدمات التوصيل "أسوديلفري" إن الاتفاق يمثل نقطة تحول لأنه يعترف بالحقوق النقابية للعمال المستقلين الذين لا ينتمون رسميا لصاحب عمل.

يمثل اتحاد أسوديلفري شركات جاست إيت وديلفرو وجلوفو وسوشيال فود وأوبر إيتس التي تسيطر على سوق توصيل الطعام في إيطاليا.

يقضي الاتفاق بضمان حد أدنى لأجر عمال التوصيل ويبلغ 10 يورو في الساعة (9ر11 دولار) مع الحصول على أجر إضافي لدورات العمال في أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وفترة العمل الليلية وخلال الطقس السيء إلى جانب توفير التأمين الصحي للعمال وحقوق أخرى.

وبحسب يو.جي.إل فإن هذا هو أول اتفاق جماعي لعمال توصيل الطعام في إيطاليا وأوروبا. في الوقت نفسه فإن الاتفاق أثار على الفور الجدل.

فوفقا للاتفاق الذي توصلت إليه النفابة اليمينية، سيظل العمال مستقلين وليسوا موظفين في الشركات ا تطالب النقابات الأخرى.

وقالت نقابات سي.جي.آي.إل وسي.آي.إس.إل ويو.آي.إل العمالية إن "عملية يو.جي.إل-أسوديلفري عبارة عن طريق وهمي لتحسين ظروف عمل عمال توصيل الطعام".

وتعهدت النقابات باتخاذ "كل الإجراءات الممكنة" بما في ذلك الإضرابات والدعاوى القضائية لإجهاض الاتفاق ودعت اتحاد أسوديلفري إلى استئناف المفاوضات معها.

وانتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي –يسار وسط" الاتفاق باعتباره "ظلم غير مقبول" ودعا الحكومة التي يدعمها الحزب إلى اسقاط الاتفاق.

وقال ماركو ميكولي المتحدث باسم ملف العمال في الحزب إن "العمال سيظلون محرومين من الحقوق الأساسية مثل الاجازة المرضية مدفوعة الأجر والعطلات الرسمية وساعات العمل الثابتة ومكافأة إنهاء الخدمة وغير ذلك".