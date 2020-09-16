روجينا تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد أسود فاتح

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نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو من إخراج كريم العدل، وسيتم عرضه قريبًا على منصة شاهد.

وظهرت روجينا على بوستر المسلسل برفقة هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز، ومعتصم النهار، مهنئة فريق عمل المسلسل، قائلة: "ألف مبروك، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".

وتم تصوير جزء من مسلسل "أسود فاتح" بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي اجتماعي.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وبطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.