محافظ شمال سيناء: توزيع 4800 فيزا كارت لأسر الشهداء والمصابين الأسبوع القادم

قدم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة.



وأضاف شوشة: "لدينا 2915 شهيدا ومصابا شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء، وسيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة.



وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، والمصابين حسب نسبة العجز، حيث سيتم الصرف من بنك ناصر.



وتشمل الدفعة الأولى 4800 كارت فيزا لشمال سيناء، وسيتم توزيعهم اعتبارا من يوم الأحد القادم، من مركز شباب العريش بواقع ثلاث أيام لشهداء العريش، ويتبع ذلك الشيخ زويد ثم وسط سيناء.



وأضاف أنه تم التصديق على دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بـ 10 أجهزة لاب توب لخدمتهم، وسيتم تأسيس الجمعية على مراحل.



وأشار المحافظ، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الحالى الخاص بأسماء الشهداء والمصابين يضم 2915 اسما وسيصدر قرارا جديدا يضم أسماء جديدة و المبلغ المستحق لأسرة الشهيد 100 ألف جنيه، موزعة طبقا لإعلان الوراثة وتعويض المصاب طبقا لنسبة العجز مع ضرورة توجة المواطنين لجمعية أسر الشهداء والمصابين لتجديد بياناتهم.