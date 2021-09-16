وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل عروض أوبرا عايدة بروما

عبد الدايم: القوى الناعمة وسيلة فاعلة للترويج لحضارة الوطن

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على تكريم فناني وفريق عمل أوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في إيطاليا وتسليمهم شهادات تقدير؛ نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري، والذي أقيم بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لأول مرة، وأقيم في الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف.



جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة وأرمينيا كامل المشرف على فرقة بالية أوبرا القاهرة وأعضاء الوفد الفني.



وهنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الأداء المتميز الذي ظهروا عليه في إيطاليا وأبهروا به الآلاف من مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات.



وذكرت أن القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية، وأشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للإبداع الوطني.



وتوجه الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع أشكال الإبداع في مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية.



جاء ذلك أثناء استعدادات دار الاوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي اوبرا عايدة في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة، وكانت وزارة الثقافة قد قدمت أوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لأول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871، ومن المعروف أن أوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.