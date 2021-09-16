الجيزة: خطط استباقية للتعامل السريع مع هطول أمطار الشتاء المقبل

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار.

وأكد خلال الاجتماع، على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقيّة للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن.

وأوضح راشد، في بيان صحفي، أنه تم تحديد ٢٠٠ نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال ٦٠٠ معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب ٢٠٣ سيارات ومعدات من خلال استغلال مقومات المجتمع المدنى في حال الحاجه لذلك ليصل الإجمالي العام إلى ٨٠٣ سيارات ومعدات.

وقال إنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ١٧٠٨ بالوعات لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحي لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

وشدد على تشكيل لجان مشتركة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام؛ لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بالملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مع الاعتماد الفوري للمقررات المالية الخاصة بالشفاطات والمعدات الجديدة لضمها للخدمة بالأحياء والمراكز.

وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التي بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز، بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا علي ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل المنشآت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الانقطاعات تجنبا لأي حدث طارئ.

وشدد محافظ الجيزة، على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادي والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافي منها لتحقيق الإكتفاء بكل قطاع.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع لخطط عمل الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كلاً منها، حيث اطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الإستراتيجي اللازم لسد احتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتي الصحة والتموين والتي أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات بإحتياجاتها والتى تشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا.