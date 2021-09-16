نوران جوهر تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للإسكواش

تأهلت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021، البلاتينية للرجال والسيدات، والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 17 سبتمبر الجاري في منطقة الأهرامات.

وحققت نوران جوهر الفوز في مباراة نصف النهائي اليوم، الخميس، على حساب الأمريكية أماندا صبحي، المصنفة السادسة على العالم بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة وبواقع أشواط: «11-9، 11-2 و11-7»

وتلتقي نوران جوهر في المباراة النهائية غدًا، الجمعة، مع نور الشربيني التي تأهلت بدورها بعد التغلب على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الآخر.

وشارك في البطولة 96 من أفضل لاعبي السكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة وهما مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، سويسرا، استراليا، نيوزيلندا، فنلندا، المكسيك، كندا، كولومبيا، ألمانيا واسبانيا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، اسكتلندا، لاتفيا، فلبين، ويلز وبلجيكا و جاميكا، بمجموع جوائز مالية تصل إلي 590 ألف دولار.