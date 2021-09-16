تونس تعيد فتح المعابر الحدودية مع ليبيا غدا

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد الجمعة.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، أن ذلك القرار جاء عقب الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية ـ الليبية التي انعقدت، أمس الأربعاء، بجزيرة جربة.

وأكد سعيد، خلال استقباله في قصر قرطاج الرئاسي، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط المكلّف بتسيير وزارة الصحة، ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه.

وشدد على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.