 تعليم الغربية: لجان المتابعة تتفقد 806 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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تعليم الغربية: لجان المتابعة تتفقد 806 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

علاء شبل
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:59 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 7:04 ص

قامت اليوم فرق المتابعة بجولات متابعة شملت ٢٣٢ مدرسة، حيث تمت متابعة ٢١ مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة ١٢ مدرسة، أما في شرق المحلة فتمت متابعة ٢٥ مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة ٢١ مدرسة، أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة ٨ مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة ٢٩ مدرسة، وفي ادارة سمنود ٢٣ مدرسة، وقطور ٢٠مدرسة، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة ٨ مدارس، وكفر الزيات ٢٧ مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني، فتمت متابعة ١٦ مدرسة، وفي مدارس التعليم الخاص، فتمت متابعة ٢ مدرسة، وفي المدارس الرسمية للغات، فتمت متابعة ٧ مدارس، وفي رياض الأطفال، فتمت متابعة ١٣ مدارس، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الرابع إلى ٢٣٢ مدرسة، ووجود ٥٧٢ سلبية تمت ازالة ٣٩٣ سلبية منها، وجاري العمل على إزالة ١٧٧ سلبية بالمدارس.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

 

 


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