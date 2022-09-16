هل تزداد آلام الدورة الشهرية سوءا مع تقدم العمر؟

تعتير تشنجات الدورة الشهرية كابوس بالنسبة للكثير من النساء، وذلك لأنهم لا يمكنهم فعل الكثير لتجنبه، حيث تلاحظ العديد من النساء تخفيف آلامهم مع تقدمهن في العمر، ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة للآخرين الذين يعانون من تقلصات أسوأ مع تقدم العمر، خاصة في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويمكن أن يأتي الألم الذي لا يطاق مع أعراض أخرى مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وإفرازات مهبلية كريهة الرائحة.

موقع "هيلث شوتس" نشر مجموعة من المعلومات حول أسباب تفاقم آلام الدورة الشهرية مع تقدم العمر.

1. العضال الغدي

العضال الغدي هو حالة ينمو فيها النسيج الموجود في بطانة الرحم في الجدار العضلي للرحم، ويتكاثف هذا النسيج كالمعتاد ويتخلص من نفسه أثناء الدورة الشهرية، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم الرحم ونزيف حاد، مما يتسبب في الشعور بألم شديد خلال الدورة الشهرية.

2. الأورام الليفية

الأورام الليفية هي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله في سنوات الإنجاب للمرأة، وعادة ما تتطور بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، ويمكن أن تسبب الأورام الليفية ألمًا في البطن أو أسفل الظهر بكثافة متفاوتة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى أن تكون الدورة الشهرية أثقل من المعتاد، وعادة ما تتقلص الأورام الليفية بعد انقطاع الطمث عندما تنخفض مستويات الإستروجين.

3. بطانة الرحم

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة يتواجد فيها النسيج الذي يبطن الرحم خارجه، بما في ذلك المبيض وقناتي فالوب، حيث تؤثر هذه الحالة في الغالب على النساء خلال سن الإنجاب، ويمكن أن يؤدي الانتباذ البطاني الرحمي إلى آلام الدورة الشهرية وآلام الظهر والنزيف الشديد ومضاعفات الحمل والألم عند الذهاب إلى المرحاض.

4. مرض التهاب الحوض (PID)

هذه عدوى تصيب الأعضاء التناسلية للمرأة، ويمكن أن تكون الأعضاء المصابة هي الرحم وقناتي فالوب والمبايض؛ ما يتسبب في زيادة عسر الطمث سوءًا والشعور بألم في أسفل البطن.

5. الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد إلى تعطيل مدة الدورة الشهرية، ويمكن أن يجعل الأعراض مثل تقلب المزاج وآلام الدورة الشهرية أسوأ بكثير، ويزيد أيضا من كمية المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم والتي يمكن أن تسبب آلامًا شديدة أثناء الدورة الشهرية.

6. زيادة الوزن

يمكن أن تؤثر الزيادة الكبيرة في الوزن على الدورة الشهرية، ولكن مع الإدارة السليمة للوزن يمكن تجنب العواقب التي تأتي مع زيادة الوزن، ويمكن للتمارين الرياضية المنتظمة واليوجا والنظام الغذائي الصحي أن تصنع العجائب على المدى الطويل.

7. الأورام الحميدة

الأورام الحميدة الرحمية هي أورام حميدة تنمو في الجدران الداخلية للرحم، ويمكن أن يمتد هذا أيضًا إلى تجويف الرحم، وعادة ما يحدث بسبب النمو الزائد للخلايا في بطانة الرحم، حيث تظهر السلائل عادةً عندما تقترب المرأة من سن اليأس، وفي الكثير من الأحيان لا تسبب الأورام الحميدة أي أعراض ولكنها تسبب في بعض الحالات آلامًا شديدة في الدورة الشهرية.