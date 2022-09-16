وفاة 7 أشخاص بوسط إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت سلطات الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، وفاة سبعة أشخاص على طول الساحل الأدرياتيكي بوسط البلاد، جراء سوء الأحوال الجوية ليل أمس الخمس.

وقالت سلطات الحماية المدنية إن الضحايا السبعة لقوا حتفهم في مقاطعة أنكونا في إقليم ماركي بوسط إيطاليا، مضيفة أن عدة أشخاص آخرين، من بينهم طفل، في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وقال رئيس إقليم ماركي، فرانشيسكو أكوارولي، عبر حسابه على فيسبوك إنه يتابع تطور أزمة الأحوال الجوية الخطيرة التي ضربت الإقليم لاسيما عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى أن هناك حالة من التخوف الشديد حاليا.

جدير بالذكر أن سلطات الحماية المدنية الإيطالية أصدرت تحذيرا أمس الخميس للسكان بضرورة البقاء في مناطق مرتفعة خلال الفيضانات المفاجئة التي ضربت الإقليم.

وقالت حكومة مقاطعة أنكونا إن الفيضانات كانت نتيجة "الأمطار المستمرة والتي امتدت لفترة طويلة" بعد ظهر أمس.