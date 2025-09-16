• يعقد بمدينة الصويرة في 19 و21 سبتمبر، بتنظيم حركة "محاربات من أجل السلام" (فرنسية غير حكومية)..

أعلن منتدى "الزهراء" المغربي، الثلاثاء، مقاطعته "المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام" المزمع عقده بمدينة الصويرة غرب البلاد في 19 و21 سبتمبر الجاري، احتجاجا على مشاركة إسرائيل فيه.

جاء ذلك في بيان أصدره المنتدى وهو تجمع لجمعيات نسائية غير حكومية، أدان فيه "التطبيع الثقافي والنسوي المغلف بشعارات السلام والذي يهدف إلى طمس الجرائم المرتكبة ضد نساء فلسطين وتبييض الجرائم الصهيونية التي تدفع ثمنها النساء الفلسطينيات بالدرجة الأولى".

وتنظم حركة "محاربات من أجل السلام"، وهي جمعية فرنسية غير حكومية تضم ناشطات من ديانات مختلفة لتعزيز السلام، المنتدى تحت عنوان: "المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام" في الصويرة المغربية.

وقال منتدى الزهراء إن "هذا المنتدى الذي تعتزم هذه الحركة تنظيمه، يجري التسويق له بكونه تجمع دولي للناشطات الإسرائيليات والفلسطينيات والايرانيات والأفغانيات والمغربيات وغيرهن، هدفه إطلاق نداء دولي للنساء من أجل السلام".

وحذر من خطورة هذه المبادرات التي "تسوق لسردية تضليلية تحت شعارات إنسانية مخادعة، هدفها الأساسي هو تحييد التحركات النسوية العالمية وتمييع نضالها الأصيل، الذي كان ولايزال يقف بقوة مع الحق الفلسطيني وضد الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وأشار إلى أن هذا المنتدى يساهم في "التشويش على النضال النسوي الأصيل الداعم للحق الفلسطيني المشروع".

ودعا المنتدى مختلف الجمعيات النسائية المغربية إلى "مقاطعة هذا النشاط والتحلي باليقظة المستمرة تجاه كل المبادرات التطبيعية مع إسرائيل، وخاصة تلك التي تستغل شعارات نسائية لتمرير أجندات تطبيعية".

وحسب المنظمين، يهدف المنتدى لمناقشة قضايا نسائية بمشاركة ناشطات من دول مختلفة مثل إسرائيل وفلسطين والمغرب ودول أوروبية وإفريقية، إضافة إلى إطلاق "نداء دولي للنساء من أجل السلام".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.