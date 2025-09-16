الحوثي: دفاعاتنا الجوية أربكت طائرات العدو وأجبرت بعضها على المغادرة قبل العدوان

قالت جماعة الحوثي، إن دفاعاتها الجوية سببت إرباكًا للمقاتلات الإسرائيلية خلال العدوان على اليمن.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: «الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق بفضل الله».

وشن جيش الاحتلال غارات كثيفة على ميناء الحديدة (خاضع لسيطرة جماعة الحوثي) في اليمن.

ووفق ما رشح من معلومات حتى الآن، فإن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي قُدِّرت بـ12 غارة على الأقل، استهدفت ثلاثة أرصفة في الميناء.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.