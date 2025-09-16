محافظ أسيوط: إخلاء السوق العشوائي بشارع التحرير في أبنوب تمهيدا لإنشاء سوق حضاري

في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضاري متكامل في شارع التحرير بمدينة أبنوب، وذلك عقب إخلاء السوق العشوائي القائم، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، شنت حملة موسعة لإزالة السوق العشوائي، بمشاركة نواب رئيس المركز، وفِرق الإشغالات والمتابعة الميدانية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، مشيرًا إلى أن الموقع تم تسليمه رسميًا للمقاول المنفذ لبدء الأعمال الإنشائية.

وأضاف أن السوق الجديد سيكون بنظام "الباكيات" لتوفير أماكن منظمة للباعة الجائلين، بعيدًا عن إشغالات الطريق أو العشوائية، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة 2030 لتحقيق تنمية عمرانية شاملة وتحسين بيئة العمل للتجار، إلى جانب تقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية للمشروع، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ لضمان تحقيق المستهدف بالجودة المطلوبة.

وفي ختام تصريحاته، أشار أبو النصر إلى أن المحافظة خصصت عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين وغرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة عبر الأرقام: (114) – (088/2135858) – (088/2135727)، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابعة لمجلس الوزراء.