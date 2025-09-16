ترامب يقترح توسيع الضربات ضد مهربي المخدرات من البحر إلى البر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي يشهد تراجعا في عدد القوارب في منطقة الكاريبي منذ أن نفذ ضربته الأولى ضد ما وصفه بقارب فنزويلي يحمل مخدرات في وقت سابق من هذا الشهر.

لكنه أشار إلى أن عصابات المخدرات ما زالت تهرّب المخدرات برا، ملمحا إلى أنه قد ينظر في توسيع العمليات بعد الضربة الأمريكية الثانية يوم الاثنين، التي قال إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين على متن قارب قادم من فنزويلا.

وأضاف ترامب: "نقول للعصابات الآن إننا سنوقفها أيضا. عندما يأتون برا سنوقفهم بالطريقة نفسها التي أوقفنا بها القوارب، لكن ربما بمجرد الحديث عن ذلك قليلا، لن يحدث. وإذا لم يحدث، فهذا أمر جيد."