نشر 100 ألف جندي في الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش الوطني الإندونيسي

تعتزم القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، نشر نحو 100 ألف جندي خلال الاحتفال بذكرى مرور ثمانين عاما على تأسيسها، عند النصب التذكاري الوطني (موناس) بوسط جاكرتا في الخامس من أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الثلاثاء، عن البريجيدير جنرال فريدي أرديانزاه، رئيس المكتب الإعلامي للجيش الوطني الإندونيسي، قوله إن القوة الضخمة ستضم جنودا من الجيش والبحرية والقوات الجوية، بالإضافة إلى أفراد من قوة الاحتياط في الجيش الوطني الإندونيسي (كومكاد).

وأوضح أرديانزاه، في جاكرتا: "خطتنا هي نشر أفراد من الجيش الوطني الإندونيسي، بالإضافة إلى السكان المحليين الذين ينتمون إلى قوة الاحتياط، ويبلغ عددهم نحو 100 ألف جندي"، مضيفا أن "هذا العدد ليس نهائيا بعد، وقد يتغير وفقا للاحتياجات الميدانية".