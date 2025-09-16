الأسهم الأمريكية تتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد بفضل قفزة سهم تسلا

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الاثنين أول أيام أسبوع التداول الجديد متجهة نحو تسجيل رقم قياسي جديد.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر0% متجها نحو رقم قياسي جديد، بعد تسجيل رقم قياسي في الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 31 نقطة أي بأقل من 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر0% فوق مستواه القياسي الحالي.

وساهمت تسلا في قيادة السوق، حيث ارتفع سهمها بنسبة 1ر6% بعد أن اشترى إيلون ماسك كمية إضافية من أسهمها بقيمة مليار دولار تقريبا. وبدأ سعر سهم شركة السيارات الكهربائية تداولات اليوم بخسارة طفيفة مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي، في حين قد يكون هذا الشراء مؤشرا على ثقة ماسك فيها.

وقد ساهم ذلك في تعويض التراجع المبكر لشركة إنفيديا بعد أن اتهمت الصين شركة الرقائق الأمريكية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. ولم تذكر الجهات التنظيمية الصينية أي عقوبة على إنفيديا في بيان من جملة واحدة حول هذه المسألة، لكنها قالت إنها ستجري "مزيدًا من التحقيقات". وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 1% في بداية التداول، لكنه استعاد أغلب خسائره بعد ذلك ليقترب من نقطة التعادل.

وستشهد السوق حدثا رئيسيا غدا. عندما يعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة، ويتفق المحللون على أن المجلس سيقرر غدا خفض الفائدة لأول مرة منذ بداية العام الحالي، على أمل أن ينعش هذا القرار سوق العمل الذي يشهد تباطؤًا.

ومع ذلك، سجلت الأسهم بالفعل أرقامًا قياسية بافتراض صدور قرار التخفيض غدا. كما أن التوقعات قوية بأن يواصل مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام وفي أوائل 2026. وتهدد هذه التوقعات في حال عدم توقعها بتراجعات قوية في سوق الأسهم.

ولهذا السبب، سيتركز الاهتمام على ما سيقوله رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي الذي يعقب إعلان قرار الفائدة، أكثر من التركيز على القرار نفسه. كما سيعلن المجلس أحدث توقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة والاقتصاد في السنوات القادمة.