ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 62 جراء غارات إسرائيلية متواصلة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الإثنين أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 62 شخصا، غالبيتهم في مدينة غزة.

وفي وقت لاحق من اليوم، قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العودة.، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وفي حادث منفصل، قتل شخصان وأصيب آخرون نتيجة قصف استهدف خيمة فوق سطح منزل لعائلة الكويفي في حي النصر غرب مدينة غزة.

كما أفادت المصادر بإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات إسرائيلية مركبة مدنية في شارع الجلاء، وشاحنة مياه في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ومنذ صباح الإثنين، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات أدت إلى تدمير عدد من المباني السكنية، من بينها برج الغفري، الذي يُعد من أعلى الأبراج في المدينة، ويتكون من 20 طابقًا ويقطنه مئات العائلات، إضافة إلى أنه يضم مقرات لوسائل إعلام وشركات إنتاج إعلامي ومؤسسات تجارية.

=وقتل 17 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

=وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) بـ "استشهاد ستة مواطنين، بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة" ، مشيرة إلى "استشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع".

=بدوره، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بـ "استشهاد 10 مواطنين، في غارات إسرائيلية فجر اليوم على منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة".