 دول الاتحاد الأوروبي تتفق على نهج منسق لإعادة النازحين الأوكرانيين إلى ديارهم - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 2:46 م القاهرة
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على نهج منسق لإعادة النازحين الأوكرانيين إلى ديارهم

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 2:37 م

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على نهج منسق من أجل إعادة النازحين الأوكرانيين عندما تسمح الظروف بذلك، ومنح اللاجئين المؤهلين وضع الإقامة القانونية.

وقال وزير الهجرة الدنماركي كار ديبفاد بيك: "تستمر الهجمات الروسية المتواصلة وغير المبررة على أوكرانيا. ولا يزال تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب الأوكراني راسخا".

وأضاف، أنه "في الوقت نفسه، من المنطقي الاستعداد لليوم الذي يسمح فيه الوضع للشعب الأوكراني بالعودة إلى وطنه للمساعدة في إعادة بناء الدولة".

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 4.3 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب المفوضية الأوروبية. واستقبلت ألمانيا أكبر حصة من اللاجئين، بإجمالي أكثر من 1.2 مليون شخص.


