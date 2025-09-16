إدارة ترامب تضيف كولومبيا إلى قائمة دول لا تتعاون في مكافحة المخدرات

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كولومبيا إلى قائمة الدول التي تفشل في التعاون في الحرب على المخدرات، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لكنها أصدرت في الوقت نفسه إعفاء يحول دون أي خفض كبير للمساعدات المقدمة إلى ما يُعد تقليديا أقوى حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية.

وتعكس هذه الخطوة، التي أُعلنت يوم الاثنين، طفرة استمرت لعقد كامل في إنتاج الكوكايين بكولومبيا، إلى جانب تباطؤ في جهود القضاء على زراعة الكوكا في ظل إدارة الرئيس اليساري جوستافو بيترو.

وكانت آخر مرة أدرجت فيها الولايات المتحدة كولومبيا على هذه القائمة عام 1997، عندما كانت كارتلات المخدرات قد اخترقت أعلى مستويات السلطة في البلاد. ومنذ عام 2000، قدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مليارات الدولارات كمساعدات لكولومبيا، غير أن التعاون بدأ يتفكك قبل نحو عقد من الزمن، حين جرى تعليق برنامج رش حقول الكوكا بمبيد الجليفوسات.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على الرئيس سنويا تحديد الدول التي فشلت خلال الاثني عشر شهرا السابقة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات.