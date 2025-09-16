أمريكا تفرض عقوبات على ممولين إيرانيين وآخرين بسبب تحويلات بالعملات المشفرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ممولين إيرانيين اثنين وأكثر من 12 شخصًا وشركة في هونج كونج والإمارات العربية المتحدة، بزعم تنسيقهم تحويلات بعملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار حصيلة مبيعات النفط الإيراني لصالح الحكومة والجيش الإيرانيين.

وتقول الوزارة إن المواطنين الإيرانيين علي رضا درخشان وآراش إستاكي عليوند قاما بتسهيل شراء عملات رقمية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار من حصيلة مبيعات النفط الإيراني لصالح الحكومة الإيرانية، مضيفة أنهما استخدما بعد ذلك شبكة من الشركات الوهمية عبر الدول لتحويل الأموال باستخدام العملات الرقمية.

وتتهرب شبكات ما يُسمى بـ"الخدمات المصرفية الموازية" من العقوبات عبر عمليات غسل الأموال باستخدام شركات واجهة خارجية والعملات المشفرة.

وصرح جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان ، بأن الولايات المتحدة "ستواصل تعطيل هذه المصادر المالية الرئيسية التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه".

ولإقرار العقوبات، استخدمت الولايات المتحدة أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي باسم "المذكرة الرئاسية للأمن القومي 2"، والذي يدعو الولايات المتحدة إلى "خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر". كما ينص على أنه "لا يمكن السماح لإيران أبدا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية".

ومن بين أمور أخرى، تحرم العقوبات الأفراد والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية موجودة في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.