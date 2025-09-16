صحة غزة: نازحو مدينة غزة هم سكان الأبراج التي دمرها الاحتلال وباتوا بلا مأوى

قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش، إن النازحين من مدينة غزة هم من سكان الأبراج التي دمرها الاحتلال وباتوا بلا مأوى

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمارس حربا نفسية ويزعم خروج أعداد كبيرة من النازحين من مدينة غزة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية عاهدت أهالي مدينة غزة بأنها لن ترحل مهما بلغ الإجرام من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المكثف على المدينة.

وأشار إلى أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في مدينة غزة تعج بالمرضى والأطفال في الحضانات، مؤكدا أن مصير هؤلاء الموت إزاء تكثيف العدوان وبالتالي لن تتركهم الطواقم الطبية وحدهم.

ولفت مدير صحة غزة، إلى أن هناك مليون شخص لا يزالون متمسكين بالبقاء في مدينة غزة ويرفض مغادرتها أو النزوح منها.

وفي وقت سابق من اليوم، ومع قالت وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة، إن هناك ازدحامًا شديدًا في أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة .

وأضافت في بيان، أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة .

وأشارت إلى العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ توسيع عدوانه المكثف على مدينة غزة، قائلًا إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون 2، داعيًّا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.