سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، بينما واصل برشلونة مطاردته على القمة مبكرًا.

ونجح ريال مدريد في حصد الانتصار الرابع تواليًا، الذي منحه العلامة الكاملة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما برشلونة بانتصار عريض أمام فالنسيا، قلص الفارق إلى نقطتين وأصبح خلف ريال مدريد مباشرة، في جدول ترتيب الليجا.

وكما أن إسبانيول الذي خطف الانتصار من المواجهة التي انتهت مؤخرًا ضد مايوركا، ليتساوى في النقاط مع برشلونة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، على النحو الآتي:

1- ريال مدريد: 12 نقطة.

2- برشلونة: 10 نقاط.

3- إسبانيول: 10 نقاط.

4- خيتافي: 9 نقاط.

5- أتلتيك بلباو: 9 نقاط.