بومبيو: الهدف من زيارتي لتركيا التوصل لوقف لإطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يـأمل في أن تؤدي زيارته المرتقبة إلى تركيا إلى التراجع ووقف الهجوم التركي في شمال سورية، لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في إلحاق الضرر بعلاقاتها مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بومبيو لشبكة "فوكس بيزنس نيتورك" اليوم الأربعاء قبل ساعات من توجهه إلى تركيا برفقة نائب الرئيس مايك بنس "هدفنا ليس قطع العلاقات مع تركيا... هدفنا منع قدرة تركيا على الاستمرار في هذا السلوك".

وتابع: "نريد منهم أن يتراجعوا، نريد وقفا لإطلاق النار، وعند هذا المرحلة يمكننا أن نعيد الأمور كلها إلى نصابها ".

وأتهم بومبيو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"التسبب في مخاطر هائلة في المنطقة" وبزعزعة الاستقرار.

ووصف بومبيو علاقة أمريكا مع تركيا بأنها "علاقة صعبة" إلا أنه قال إنه يأمل في التوصل إلى "حل جيد" خلال الزيارة مع بنس.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "سورية جزء صغير من استراتيجية (واشنطن) في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنها ليست المحور الرئيسي لاهتمام الولايات المتحدة.