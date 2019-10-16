أبو الغيط عن عودة سوريا للجامعة العربية: الأمر ليس ببعيد لكنه مرهون بما ستقدمه دمشق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سوريا دولة عربية لا يمكن لأحد أن يسلخها من عروبتها.

وأضاف في لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN» مساء الثلاثاء، أن سوريا دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية، وأن المناخ والظروف السياسية في الوضع الحالي تقول إن هناك توقعات وخطوات بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة.

وتابع: «من واقع خبرتي الأمر ليس ببعيد ولكن الحكم يأتي من منطلق ما ستقدمه سوريا للتحرك تجاه تنظيم لقاء مع الجامعة العربية» مشيرًا إلى أنه تم تجميد عضوية سوريا في ظل ظروف عنف وضرب للمعارضة وحرب أهلية وغيره.

وأكد أنه هناك مواقف محددة على سوريا اتخاذها لكي تهيئ عودتها إلى جامعة الدول العربية منها الإفراج عن المعتقلين وانطلاق اللجنة الدستورية وقف القتال على الأرض، وتوصل اللجنة إلى توفق على الدستور، ومدى رغبة الحكم نفسه في الرجوع إلى الجامعة العربية، مضيفًا أن الجامعة العربية إذا قررت أن تدعو يجب أن يأتيها رد فعل إيجابي من الجميع.