 أبو الغيط عن عودة سوريا للجامعة العربية: الأمر ليس ببعيد لكنه مرهون بما ستقدمه دمشق - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط عن عودة سوريا للجامعة العربية: الأمر ليس ببعيد لكنه مرهون بما ستقدمه دمشق

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أميرة علي
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:16 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:16 ص

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سوريا دولة عربية لا يمكن لأحد أن يسلخها من عروبتها.

وأضاف في لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN» مساء الثلاثاء، أن سوريا دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية، وأن المناخ والظروف السياسية في الوضع الحالي تقول إن هناك توقعات وخطوات بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة.

وتابع: «من واقع خبرتي الأمر ليس ببعيد ولكن الحكم يأتي من منطلق ما ستقدمه سوريا للتحرك تجاه تنظيم لقاء مع الجامعة العربية» مشيرًا إلى أنه تم تجميد عضوية سوريا في ظل ظروف عنف وضرب للمعارضة وحرب أهلية وغيره.

وأكد أنه هناك مواقف محددة على سوريا اتخاذها لكي تهيئ عودتها إلى جامعة الدول العربية منها الإفراج عن المعتقلين وانطلاق اللجنة الدستورية وقف القتال على الأرض، وتوصل اللجنة إلى توفق على الدستور، ومدى رغبة الحكم نفسه في الرجوع إلى الجامعة العربية، مضيفًا أن الجامعة العربية إذا قررت أن تدعو يجب أن يأتيها رد فعل إيجابي من الجميع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك