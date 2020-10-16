ساسي يخضع لمسحة كورونا في المغرب قبل الانضمام لـ معسكر الزمالك

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى المغرب قادمًا من بلاده، مساء اليوم الخميس، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي يوم الأحد المُقبل.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل وفد من الزمالك التونسي فرجاني ساسي، في المطار والتوجه بعدها إلى فندق إقامة الفريق.

والتقى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك مع بعثة بيراميدز في مطار الدار البيضاء.

وحيا الدولي التونسي بعثة بيراميدز وتحاور لفترة مع زميله التونسي عمر العيوني وكذلك إبراهيم حسن نجم بيراميدز.

ومن المنتظر أن يخضع ساسي إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاطمئنان عليه للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن اللاعب دخوله لعزل اختياري بعدما خالط حالة مصابة بفيروس كورونا في معسكر منتخب تونس.

ويعقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، جلسة مع ساسي من أجل التحدث معه عن مدى جاهزيته للاستعداد لمباراة الرجاء، الذي سيتحدد وفق حالته الصحية بعد الكشف عن فحص فيروس كورونا، والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له، والذي حدده المدرب البرتغالي للاعب التونسي.