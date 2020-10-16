سفير مصر بالمغرب: لا توجد حالات كورونا في بعثات الأهلي والزمالك وبيراميدز

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بدولة المغرب، أن بعثات الأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، خالية من اي إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتيجة المسحة التي خضع لها كل أفراد البعثات جاءت سلبية.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "من المفترض أن يكون مع ساسي نتيجة مسحة لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وسيتم إجراء مسحة أخرى له بعد وصوله".

ووصل ساسي منذ ساعات إلى المغرب للانضمام إلى بعثة نادي الزمالك، التي تتواجد بالدار البيضاء استعدادًا لخوض منافسات مباراة الرجاء البيضاوي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أعلن عزل نفسه بعد مخالتطه حالة إيجابية بفيروس كورونا، في معسكر منتخب تونس.

وعن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل فريق حوريا كوناكري الذي سيواجه بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية بالمغرب، قال: "ليس لدي فكرة عن هذا الأمر".

تابع: "الأمور تسير بشكل منضبط، وكل الفرق المصرية لا تُعاني من أي مشاكل ويركزون في التدريبات والأمور هادئة".

وعن ظهور حالات كورونا في الثلاث فرق المصرية أو وجود أي اشتباهات للإصابة، قال: "لا توجد حالات كورونا في الأهلي والزمالك وبيراميدز حتى الآن".

من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي السبت المقبل، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيلتقي بيراميدز نظيره حوريا الغيني يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية.