 باكستان تنشر الجيش في عموم البلاد في ضوء احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تنشر الجيش في عموم البلاد في ضوء احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

إسلام آباد- (د ب أ)
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 3:51 م | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 3:51 م

أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لنشر الجيش الباكستاني والقوات المسلحة المدنية على مستوى البلاد لتعزيز الأمن خلال فترة شهر محرم الحساسة.

ووفقًا للإخطار، فإن قرار الحكومة الفيدرالية يأتي تلبية لطلبات رسمية من جميع الإدارات الإقليمية، وكذلك حكومات جيلجيت بالتستان، وآزاد جامو وكشمير، ومنطقة العاصمة إسلام أباد، حسبما ذكرت اليوم السبت قناة"جيونيوز الإخبارية الباكستانية.

وتقوم باكستان في شهر محرم من كل عام بنشر الآلاف من قوات إنفاذ القانون لضمان الأمن ولمنع أعمال عنف مذهبي خلال مراسم احتفالات عاشوراء التي يحييها الشيعة في البلاد.

وأسفرت أعمال العنف المذهبية بين الشيعة والسنة في باكستان عن سقوط آلاف القتلى في السنوات الأخيرة، كان أكثرها دموية في عام 2012حيث قتل 400 شيعي.

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