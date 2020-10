ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

فاز الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الريدز، بفضل ما قدمه اللاعب مع فريقه بمنافسات الدوري الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤكدًا تتويج ماني بالجائزة عن شهر سبتمبر لما قدمه مع الفريق خلال ذلك الشهر.

ونجح ماني في إحراز 3 أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها رفقة الريدز بالبريميرليج خلال شهر سبتمبر، وغاب عن المشاركة في مباراة ليفربول الأخيرة التي خسرها أمام أستون فيلا 7-2 بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويحتل ماني المركز الثاني في قائمة هدافي ليفربول للموسم الحالي 2020/2021 برصيد 3 أهداف، خلف محمد صلاح المتصدر لهدافي الريدز برصيد 5 أهداف وصاحب المركز الـ4 في قائمة هدافي البريميرليج للموسم الحالي بعد مرور 4 جولات.

