بايرن ميونخ يصعد بسهولة للدور الثاني من كأس ألمانيا

صعد فريق بايرن ميونخ، حامل لقب كأس ألمانيا إلى الدور الثاني في البطولة أمس الخميس، بعد الفوز على ديورن بثلاثية نظيفة، بحيث سجل الكاميروني إريك ماسكيم تشوبو موتينج.

والفوز هو الثالث عشر تواليا لبايرن ميونخ حامل لقب المسابقة 20 مرة «رقم قياسي» الساعي إلى أن يصبح أول فريق يرفع الكأس ثلاث مرات متتالية، وتعود آخر هزيمة إلى في نهائي عام 2018 ضد آنتراخت فرانكفورت 1-3.

وكانت المباراة مقررة في مطلع سبتمبر الماضي لكنها تأجلت لأن الفريق البافاري مُنح إجازة إضافية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 1- صفر في المباراة النهائية.

واستعان مدرب بايرن هانزي فليك بلاعبيه الخمسة الجدد الذين تعاقد معهم في الأيام الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية وهم تشوبو-موتينج، الفرنسي بونا سار، الإسباني مارك روكا، الإنجليزي جمال موسيالا والبرازيلي دوجلاس كوستا العائد إلى صفوفه على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

كما أستعان ببعض لاعبي الصف الأول من غير الدوليين وأبرزهم توماس مولر والإسباني خافي مارتينيز وجيروم بواتنج. كما شارك أساسيًا وللمرة الأولى منذ انضمامه من شالكه الحارس أليكس نوبل.

ولم تمض 23 ثانية حتى تصدى نوبل لتسديدة قوية لهداف ديورن مارك براسنيتش.

لكن بايرن ميونخ نجح في افتتاح التسجيل بواسطة تشوبو-موتينج بعد كرة مشتركة بين كوستا وسار ليتابعها الكاميروني داخل الشباك مسجلا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة الـ 24.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة تشوبو- موتينج داخل المنطقة فانبرى لها مولر بنجاح مسجلًا هدفه الـ 33 في مسابقة الكأس المحلية في الدقيقة الـ 36.

وبقيت الأفضلية للفريق البافاري في الشوط الثاني على الرغم من استبدال مولر ومارتينيز، وانقذ أحد مدافعي ديورن فريقه من هدف أكيد عندما لحق بالكرة التي سددها تشوبو-موتينج من فوق الحارس وشتتها على خط المرمى في الدقيقة 63، لكن الكاميروني عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة من مشارف المنطقة في الدقيقة 76.

وكان بايرن ميونخ توج باللقب الموسم الفائت بفوزه على باير ليفركوزن 4-2، وقبله على لايبزيج بثلاثية نظيفة.