الشرطة البرازيلية تقتل 12 من عصابة مسلحة في ريو دي جانيرو

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لقي 12 شخصا حتفهم خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة إيتاجواي، في محيط ريو دي جانيرو.

أوردت الخبر اليوم الجمعة نقلا عن الشرطة، بوابة "جي 1" الإخبارية الإلكترونية.

وقالت البوابة إن الضحايا كانوا أعضاء في ميليشيا إيتاجوي، وكانوا يحملون أسلحة مختلفة.

وأضافت أن رئيس العصابة الإجرامية المحلية كان بين القتلى.

وتتكون هذه الميليشيات المسلحة من أفراد شرطة ورجال إطفاء ومسؤولين سابقين بالمدينة، وهم يسيطرون وفقا لتقدير رجال التحقيق على 25 % من حيز المنطقة الحضرية في ريو دي جانيرو.

وبحسب بوابة "تيرا" الأخبارية، كان هؤلاء الرجال متوجهين داخل أربع سيارات من ريو إلى سانتوس في ولاية ساو باولو، عندما تصدت لهم الشرطة.

وذكرت تقارير مختلفة، نقلا عن الشرطة أيضا، أن المشتبه بهم فتحوا النار وأصابوا أحد رجال الأمن.