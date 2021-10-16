أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم السبت، أنه التعامل مع الطعون بحيادية، مشيرة إلى أن أغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات، مؤكدة أنه تم فرز الأصوات يدويا وبكل شفافية.

وقالت المفوضية في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إنه بعد قليل سيتم عرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها، وستتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة إلى النتائج المعلنة.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنجاز 95% من الفرز اليدوي في عدد الدوائر الكلية المحجورة، البالغة 3681 دائرة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبدالحسين الهنداوي أيضا في وقت سابق اليوم السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي للأصوات الانتخابية في جميع الدوائر.