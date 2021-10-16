وفاة 18 شخصا جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة في روسيا

لقي 18 شخصا حتفهم جراء تسمم جماعي لأشخاص تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة يكاترينبورج في الأورال، حسبما أعلن محققون اليوم السبت.

وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم. وهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهم، بينما يتم البحث عن آخرين متورطين.

ويتهم المحققون الشخصين المشتبه بهما ببيع كحول الميثيل السام في أحد الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية. وأضافوا أنه يجرى حاليا التحقيق في أماكن بيع محتملة أخرى.

وتقع يكاترينبورج على بعد حوالى 1400 كيلومتر شرق موسكو.

وفي بداية أكتوبر، توفي 35 شخصا في جنوب روسيا بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة. ونتيجة لذلك، تم تفتيش منافذ البيع على نطاق واسع في منطقة أورينبورج /نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق موسكو/ على الحدود مع كازاخستان. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص.

يشار إلى أن الفودكا والمشروبات الكحولية الأخرى يمكن بيعها فقط في روسيا بأرقام الهوية الرسمية. ومع ذلك ، يحدث التسمم الكحولي الحاد مرارا خاصة في المقاطعات ، لأن المشروبات تصنع أحيانا من الكحول الصناعي الرخيص المهدد للحياة.