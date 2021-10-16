هازارد وبيل بين 5 غائبين عن مران ريال مدريد

عاد المهاجم البلجيكي، إدين هازارد، والمدافع داني كارفاخال، اليوم السبت، إلى المران منفردين في المدينة الرياضية لريال مدريد، حيث أجرى الملكي تدريبه الخامس على التوالي، مع عدم وجود التزامات لديه هذا الأسبوع في الليجا.

ومع ترقب تطور حالة هازارد، الذي عاد وهو يعاني من متاعب عقب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية، بعد لعب نصف النهائي وعدم خوض مباراة تحديد المركز الثالث، وكذلك حالة كارفاخال الذي يعاني من إصابة عضلية منذ شهر، عاد الفريق الأبيض للتدرب في غياب لوكا يوفيتش، وجاريث بيل، وداني سيبايوس.

وتدرب هؤلاء اللاعبون الثلاثة داخل المنشآت في المدينة الرياضية، وفقا للنادي.

أما باقي اللاعبين، وبينهم الدوليون الذين انضموا على مدار الأيام الماضية، فشاركوا بشكل طبيعي في الحصة التدريبية، تحت إمرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذلك استعدادا لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، ومباراة الكلاسيكو المقررة في 24 من أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو.

وقد استدعى أنشيلوتي لاعبيه للمران صباح الغد مجددا، قبل أن يسافر الفريق الإسباني إلى أوكرانيا.