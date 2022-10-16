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الكرملين: الناتو منخرط عمليا في النزاع بأوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:47 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" انخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- إن ذلك لن يؤثر على أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف، مشيرا إلى أن دعم الناتو لأوكرانيا أضاف أعباء جديدة لكن روسيا قادرة على مواصلة العمل في هذه الظروف، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعبئة في المجال الاقتصادي ومجالات أخرى.

كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

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