بيلاروس: تعلن وصول أول دفعة من الجنود الروس لإنشاء القوة الإقليمية المشتركة

أرسلت روسيا أول دفعة من جنودها الذين سيشاركون في إنشاء قوة مشتركة مع جنود بيلاروسيين سيتم نشرها في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، عن متحدث باسم وزارة الدفاع في مينسك القول إن "طلائع الجنود الروس وصلت إلى بيلاروس، وستستغرق عملية النقل عدة أيام. وسيصل العدد الإجمالي إلى ما هو أقل من 9000 فرد بقليل".

كان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أعلن يوم الاثنين الماضي تشكيل قوة محلية مشتركة مع روسيا مشيرا إلى أن هذه القوة ستضطلع بحماية الحدود البيلاروسية نظرا للتوترات المتنامية.

كانت روسيا بدأت من بيلاروس غارات جوية على أهداف أوكرانية.

ولا يزال مراقبون عسكريون يعتبرون أن تدخل بيلاروس في الحرب غير مرجح حيث يرون أن مثل هذه الخطوة غير الشعبية ربما تؤدي إلى زعزعة موقف لوكاشينكو في السلطة.

من ناحية أخرى، سيؤدي نشر قوات روسية وبيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا إلى إجبار كييف على نقل قوات من شرق وجنوب البلاد شمالا إلى الحدود مع بيلاروس.