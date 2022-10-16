فاو: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية لنشر قضايا المياه والتنمية المستدامة

أكد عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية لنشر قضايا المياه والتنمية المستدامة في العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الواعر "إن أسبوع القاهرة للمياه يمثل فرصة للتواصل مع المعنيين؛ لمعالجة قضايا المياه الملحة، وهو فرصة فريدة لطرح التحديات وعلاجها"، مشيرا إلى أن اسبوع المياه هذا العام يعد حدثا خاصا، نظرا لتنظيمه قبل مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر، وهذا ما جعل المنظمون يستخدمون عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، كعنوان للأسبوع الحالي.

وأضاف أن هناك تداخلا بين قضايا المياه وجميع القطاعات الأخرى، لافتا إلى مساهمة "فاو" في العديد من المبادرات للتكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، وبالتالي يعد أسبوع القاهرة فرصة جيدة لوضع قضايا المياه على أجندة مؤتمر المناخ.

وأعلن الواعر عن عقد اجتماع اللجنة الفنية رفيعة المستوى للمياه والزراعة، لاستعراض تخصيص الموارد الفنية خلال أسبوع القاهرة للمياه.

ونبه الواعر إلى أنه نظرا للأزمات التي يتعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، يتزايد القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي، لافتا إلى أن نقص امدادات الغذاء في المنطقة العربية جعل الوضع أكثر صعوبة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه على مدى أربعة أيام تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ.



