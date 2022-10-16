ارتفاع ملحوظ للبورصة في أولى جلسات الأسبوع

ارتفعت البورصة المصرية، بصورة ملحوظة اليوم الأحد - أول تعاملات الأسبوع - ما دفع مؤشرها إلى تكرار سيناريو الصعود إلى أعلى 10 آلاف نقطة مجددا، مثل ما حدث مرارا خلال الشهور الماضية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2٪، ووصل إلى 10049 نقطة.

وانعكست انباء القرب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إيجابا على الأداء اليوم، إضافة إلى تدني قيمة الأسهم؛ ما اغرى المستثمرين على إعادة الشراء.

وأعلن وزير المالية دكتور محمد معيط، المتواجد في واشنطون حاليا لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق والبنك الدوليين عن هذا الخبر.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجنييفا، إنه تم الاتفاق على المسائل الكبرى في قرض الصندوق لمصر.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يتحرك المؤشر عرضيًا على المدى القصير بين مستوى الدعم 9,600 نقطة ومستوى المقاومة 10,050 نقطة.. طالما استمر التداول أعلى 9,600 نقطة (و هو اقل مستوى في أربعة أسابيع)، ستبقى فرصة إعادة اختبار 10,050 نقطة قائمة، وتظهر اول اشارة ايجابية في حاله كسر مستوى المقاومة 10,050 نقطة".