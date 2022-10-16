تركيا ترد على اليونان بشأن «صورة المهاجرين العراة»

نفى نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، تورط بلاده في واقعة عثرت خلالها اليونان على 92 من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من حدودها مع تركيا.



وقال تشاتاكلي، في منشور على "تويتر"، ردا على منشور لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي: "نظرا لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا".



وذكرت الشرطة اليونانية، أمس، أنها أنقذت مجموعة من 92 مهاجرا عثرت عليهم عراة ويُعتقد أنهم عبروا الحدود إلى الأراضي اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني.



كما دعا تشاتاكلي اليونان إلى وقف "التلاعب والخداع".



واتهمت السلطات اليونانية تركيا، السبت، بإجبار 92 مهاجرا على العبور إلى اليونان وتجريدهم من ملابسهم قبل القيام بذلك.



وقالت الشرطة اليونانية، إن عناصر الشرطة وجدوا المهاجرين عراة، الجمعة، و"بعضهم مصاب بجروح جسدية"، وكانوا دخلوا البلاد باستخدام قوارب بلاستيكية لعبور نهر إيفروس، الذي يشكل الحدود بين البلدين.



وذكرت الشرطة أنها وفرت الملابس والطعام للمهاجرين.



وأفادت وزارة اللجوء والهجرة اليونانية، بأن "سلوك تركيا الاستفزازي تجاوز كل الحدود".



ونشر وزير الهجرة، نوتيس ميتراتشي، صورة للمهاجرين عراة على حسابه على "تويتر"، السبت، وعلق باللغتين اليونانية والإنجليزية: "سلوك تركيا تجاه 92 مهاجرا أنقذناهم على الحدود عار على الحضارة. نتوقع أن تقوم أنقرة بالتحقيق في الواقعة وحماية حدودها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف".



يذكر أن معظم المهاجرين من أفغانستان وسوريا وقليل من دول أخرى مثل باكستان.