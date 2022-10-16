أعلنت جبهة التحرير الشعبية في إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الأحد، موافقتها على احترام وقف إطلاق النار مع القوات النظامية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أطراف الصراع المستمر منذ عامين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، إلى تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط والاتفاق على عقد محادثات سلام مباشرة.

وقال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنه يتابع أخبار العنف المتصاعد في تيجراي بقلق بالغ.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان: «يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقوة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، واستئناف الخدمات الإنسانية».

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو ولا المتحدث العسكري الكولونيل جيتنيت أداني ولا رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولا بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء بعد على طلبات تعليق، بحسب «رويترز».

وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تيجراي على نحو متقطع منذ نهاية 2020. وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وتأجلت محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق الشهر الحالي لأسباب لوجستية، ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء الصراع.