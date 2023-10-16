رئيس وزراء لبنان: متضامنون مع فلسطين لكننا لا نتحمل مغامرة الحرب

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد لمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل.

ونقلت وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، عن ميقاتي قوله في يبان: «البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام، أما قرار الحرب فهو بيد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات».

وأضاف محذرا: «لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحدث، الأمور تقارب وفق تغير الساعة وتتابع الأحداث، ولا أحد يمكنه توقع أي شيء، لكن الأكيد أن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة استفزازاتها».

وشدد على أن الحكومة اللبنانية تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع، وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وذكر أن اتصالات الحكومة تتم بعيدا عن الإثارة الإعلامية، حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند المواطنين

ومساء أمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع لحزب الله مجددا في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان له، إن قواته استهدفت أهدافا لحزب الله في لبنان، فيما قالت قناة «المنار» إن مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت بصاروخين على هدفٍ في تلة العويضة غربي كفركلا جنوبي لبنان قرب مركز للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات.