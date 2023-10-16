بري يطالب دول منظمة التعاون الإسلامي التي لها اتفاقيات مع إسرائيل بإلغائها فورا

طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لها اتفاقيات مع" الكيان الصهيوني ، بإلغاء هذه الاتفاقيات فوراً.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بري عبر تقنية (الفيديو كول) في المؤتمر الطارئ الذي عقد في الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بو غالي، ويناقش تداعيات العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ودعا بري إلى "المسارعة إلى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك فوراً إلى دول عواصم القرار في العالم لوقف حرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والضغط من أجل وقف كل مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى."

وأكّد "حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف "أن المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير والذي يتبارى المستويان السياسي والعسكري في الكيان الاسرائيلي التباهي بإعلانه وكشف نياته من خلال العودة إلى التلويح بمخطط (الترانسفير) للشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه شبه جزيره سيناء إذا ما قدر لهذا المخطط أن يمر هو ليس سقوطا وقضاء على القضية الفلسطينية، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي والإسلامي".

وطالبت إسرائيل سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى الجنوب استعدادا لغزو بري للقطاع بعد شن هجمات جوية مكثفة منذ أن شنت حماس في السابع من الشهر الجاري هجوم "طوفان الأقصى" الذي تضمن اطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات جنوب إسرائيل في السابع.