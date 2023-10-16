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قالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وأوضحت القناة أن "الموساد" يؤيد طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ووفقا للأناضول، يحظى طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، بدعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل".

والجمعة الماضية، حملت شبكة الجزيرة القطرية الإعلامية، في بيان لها، إسرائيل مسئولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكدت أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم 2 من القناة.