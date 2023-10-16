 الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة


نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:53 ص

نفت الحكومة الإسرائيلية، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة" الإخبارية، في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أنه سيتم إقرار وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارا من 9 صباح اليوم.

يأتي ذلك بعد 10 أيام من المواجهات، والقصف الإسرائيلي على قطاع الغزة بشكل مكثف، أسفر عن استشهاد آلاف من أبناء القطاع، وإصابة آلاف آخرين، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم 7 أكتوبر الجاري.


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