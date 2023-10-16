اليميني المتطرف ليبرمان يطالب ربط المساعدات الإنسانية بالأسرى الإسرائيليين

دعا زعيم حزب يسرائيل بيتنا اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إلى جعل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشروطة بقيام الصليب الأحمر بالتحقق من الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.

وقال إن "المساعدات الإنسانية تكون بشرط ألا يحصلوا (سكان غزة) على كسرة خبز واحدة، وألا يتم نقل لتر واحد من الماء حتى يتمكن الصليب الأحمر من رؤية مختطفينا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف رئيس الحزب المعارض اليميني: "وإلا فإننا نتخلى عن رهائننا".

ويتعرض قطاع غزة لعدوان شامل تفرضه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الجاري، من قصف جوي مستمر وحصار كامل مطبق على القطاع، بما يشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، مساء أمس، من أن "احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب".

وأشار المكتب إلى أن "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة إلى ألفين و808، والمصابين إلى نحو 10 آلاف و950.