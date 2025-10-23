مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف اتصالاتها مع واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق السلام العادل بالمنطقة.

وأشارت إلى أن القاهرة تستضيف مباحثات بين الفضائل الفلسطينية للوصول إلى توافق فلسطيني في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقبل قليل، قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن واشنطن تبحث إمكانية تطبيق المرحلة الحالية من خطة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال تصريحات قبل مغادرته لتل أبيب، مساء الخميس: «أعتقد أننا في مكان جيد، رغم المشكلات والصعوبات، الآن يمكن أن نقول بثقة إن إسرائيل وحماس تحترمان وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن حدوث بعض الاستثناءات والخروقات «أمر متوقع»، خاصة عندما تكون الأطراف في حالة حرب لمدة عامين.

وذكر أنه حث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على فعل كل ما بوسعه لضمان صمود الاتفاق وتثبيته.

واعتبر أن الأمر «لن يكون سهلًا» بسبب الكراهية المتأصلة بين الطرفين، والحرب العنيفة التي استمرت لنحو عامين.

ولفت إلى قتل جنود إسرائيليين بنيران قناصة حماس قبل أيام، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف بعض المناطق في غزة، مضيفًا: «رسالتنا للإسرائيليين ساعدونا على تثبيت الاتفاق وصموده».

وأكمل: «هناك بعض الخلافات في تنفيذ اتفاق غزة لكن المناقشات مستمرة، لكننا نعمل مع الجميع في المنطقة لضمان صمود خطة السلام».