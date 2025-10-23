رئيس المخابرات العامة يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني

التقى اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وبحسب ما أفادته قناة «إكسترا نيوز»، يأتي اللقاء في إطار استكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها.

وبدأت زيارة الشيخ إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مشاورات مع مسئولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت حركة «فتح» في بيان لها، إن «الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وضمن المساعي الجارية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وبحث الجهود السياسية والأمنية المطلوبة في المرحلة المقبلة».